Jahanbakhsh leeft op na turbulent WK: 'Trots om Iraniërs beetje blij te maken'

De topper tussen Feyenoord en PSV (2-2) was in Iran live te zien. Dat merkte Alireza Jahanbakhsh, met twee doelpunten als invaller man de grote man van Feyenoord, na afloop.

"Ik heb veel berichtjes gekregen, vooral van familie en vrienden", zei de stralende aanvaller na het duel. "Ik ben er trots op dat ik de mensen een beetje blij maak."

Met zijn twee doelpunten zette Jahanbakhsh zijn lijn van 2023 voort. Hij begon met de late gelijkmaker tegen FC Utrecht (1-1). Daarop volgden drie basisplaats en als invaller tegen PSV nog twee goals. Er staat dit jaar duidelijk een andere Jahanbakhsh op het veld dan in 2022.

De 29-jarige aanvaller lijkt bevrijd na een bewogen WK met Iran. Het ging in Qatar nauwelijks over het voetbal van Iran, vanwege de onrust in eigen land. Voorafgaand aan het openingsduel met Engeland zongen de internationals uit protest niet mee met het volkslied.