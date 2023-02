Steun voor gewapend verzet groeit onder Palestijnen

In het oude centrum van Nablus, een Palestijnse stad op de bezette Westelijke Jordaanoever, hangt het vol met posters van jonge mannen. De meesten poseren trots met een wapen in hun hand. Het zijn omgekomen leden van een militante groep. In de hele stad worden ze als helden geëerd. De militante groep in Nablus noemt zichzelf de Leeuwenkuil. De leden gaan de strijd aan met het Israëlische leger en de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. En de Leeuwenkuil is niet de enige gewapende groep die dat doet. Verspreid over de Westelijke Jordaanoever zijn er meer en ze krijgen steeds meer steun vanuit de bevolking. Palestijnse militanten plegen geregeld aanslagen. Israël benadrukt dan ook dat de militanten terroristen zijn. Vorige week nog kwamen bij een aanslag bij een synagoge in Oost-Jeruzalem zeven Israëliërs om het leven. De Palestijnse dader had het vuur geopend bij het gebedshuis. Het Israëlische leger doet geregeld invallen, die volgens de autoriteiten nodig zijn om terroristische aanslagen te voorkomen. Kettinkjes Bij de kapper, in koffiehuizen en op haast elke hoek van de straat in Nablus zijn foto's van de omgekomen militanten te zien. Op de markt verkopen ze kettinkjes met hangers waarop leden van de Leeuwenkuil staan afgebeeld. "Deze jongens zijn top voor de mensen hier. Zij zijn alles!", zegt de eigenaar van een koffiehuis tegenover een aantal grote posters. Een ander, vader van een van de omgekomen militanten, denkt er hetzelfde over. "Geen mens op aarde kan dit onrecht accepteren", zegt hij. Voor deze man was zijn zoon een verzetsstrijder die vocht tegen het onrecht van de Israëlische bezetting. "Iedereen zou in opstand komen tegen zo'n bezetting. De Leeuwenkuil is opgericht tegen onderdrukking en onrecht."

De vader van een omgekomen strijder - NOS

Of neem Qais Awais een activist in Nablus. In filmpjes op sociale media spreekt hij zijn steun uit voor De Leeuwenkuil en laat hij zien hoe omgekomen militanten geëerd worden in de stad. "Mensen die onder bezetting leven hebben het recht om in verzet te komen. Sommigen denken dat bezetting alleen een woord is. Maar bezetting betekent dood, verlies, een gebrek aan onderwijs, een gebrek aan cultuur. De bezetting ontneemt je het leven." In een diplomatieke weg geloof hij niet meer. "Ik spreek nu wel met de Nederlandse pers, maar ik spreek ook tegen de hele wereld. Inclusief de Palestijnse leiders. Geef mij een voorbeeld van wat de Palestijnen met diplomatie bereikt hebben, en dan geloof ik er weer in."