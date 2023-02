Beachvolleybalsters Stam en Schoon zetten eerste stap naar Olympische Spelen

Raïsa Schoon en Katja Stam hebben het sterk bezette Pro Tour-toernooi in Doha gewonnen. Het Nederlandse beachduo was in de eindstrijd Nina Brunner en Tanja Hüberli met 20-22, 21-14, 15-11 de baas. Bij de mannen werden Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen uitgeschakeld in de kwartfinales.

Stam en Schoon verloren nipt de eerste set, maar namen in de tweede set snel een ruime voorsprong en gaven die niet meer uit handen. In de derde set liep het Nederlandse beachkoppel snel uit naar 4-1, maar de Zwitserse speelsters kwamen terug tot 7-6. Daarna namen Stam en Schoon weer het initiatief en beslisten ze de finale op hun derde matchpoint.

Vorig jaar wonnen Schoon en Stam in het Mexicaanse Rosarito ook het eerste Elite 16-toernooi. Ook in Parijs, in september, veroverden ze de hoofdprijs.

Met hun zege zetten Schoon en Stam een stap richting de Olympische Spelen van Parijs. Het evenement was het eerste uit een reeks toernooien die meetellen voor de ranglijst die bepalend is voor de verdeling van de olympische tickets.