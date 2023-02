Recordgoal Kane betekent dure nederlaag voor City, dat niet inloopt op Arsenal

Na de 1-0 nederlaag van koploper Arsenal bij Everton had nummer twee Manchester City een kans om drie punten in te lopen in de Premier League, maar daar stak Harry Kane een stokje voor. De spits bezorgde Tottenham Hotspur met zijn 267ste goal voor de club een 1-0 overwinning en werd bovendien clubtopscorer aller tijden.

De historische treffer van Kane viel al in de 15de minuut. Na balverlies van City in het eigen zestienmetergebied vond Pierre-Emile Højbjerg de vrijstaande Kane, die niet miste (1-0). Op de grote schermen in het stadion van Tottenham verscheen daarop de tekst 'Congratulations Harry' (gefeliciteerd Harry).

Jimmy Greaves voorbij

De 29-jarige Kane trad in 2004 toe tot de jeugdopleiding van de Spurs. Na een aantal verhuurperiodes brak hij in het seizoen 2013/2014 door in de hoofdmacht. Hij passeerde met zijn 267 doelpunten een andere clublegende, wijlen Jimmy Greaves, aan kop van de topscorerslijst aller tijden.