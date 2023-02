Zwalkend Groningen pakt eindelijk weer eens een punt, thuis tegen FC Twente

FC Groningen heeft na acht nederlagen op rij (zeven keer eredivisie, een keer KNVB-beker) weer eens een punt gepakt. Thuis tegen FC Twente werd het 1-1. De Tukkers profiteerden daardoor niet van het puntenverlies van Feyenoord, AZ en PSV. Het begin was voor Groningen, dat vanaf de aftrap duidelijk liet zien dat dit een wedstrijd werd waarin de thuisploeg de huid duur zou verkopen. Tomas Suslov werd al snel gevaarlijk na een sterke dribbel, maar de eerste kans van FC Twente was even later meteen raak. Na een slim overstapje van spits Ricky van Wolfswinkel kwam de bal voor de voeten van Sem Steijn. De aanvallende middenvelder schoot via de binnenkant van de paal raak (0-1).

Twente viert de 0-1 van Sem Steijn - Pro Shots

Steijn kreeg voor deze wedstrijd de voorkeur boven Michel Vlap, die dit seizoen een matige productie kent, en bewees met zijn vijfde treffer van het seizoen dus al snel het gelijk van trainer Ron Jans. Groningen, waar de onlangs aangetrokken Elvis Manu een sterk debuut kende, liet zich echter niet van de wijs brengen en hield FC Twente flink onder druk. Maar iedere keer dat de Euroborg opveerde voor een kans van de thuisploeg, stond FC Twente-keeper Lars Unnerstall in de weg. Zo redde de Duitser sterk op inzetten van Ricardo Pepi, Manu en Suslov en zorgde hij ervoor dat de Groningers enigszins gefrustreerd de kleedkamer opzochten. Frustratie Die frustratie bleef na rust niet hangen want de thuisploeg ging stoïcijns verder met de tegenstander onder druk zetten. Het harde werken leverde in de 69ste minuut de verdiende gelijkmaker op. Johan Hove bediende met een wippertje invaller Oliver Antman, ook een van de nieuwe aankopen van Groningen. De Fin liet net als Manu zien een toegevoegde waarde te kunnen zijn voor het tegen degradatie strijdende Groningen, door met een machtige volley Unnerstall wel te passeren (1-1).

Afbeelding ter illustratie - ANP

De gelijkmaker schudde Twente wakker. De bezoekers kregen nu iets meer de regie kreeg de wedstrijd, maar wisten dat niet in grote kansen uit te drukken. Omdat Groningen zelf ook gevaarlijk bleef in de tegenaanval, was het lang wachten wie de winnende treffer zou maken. Uiteindelijk bleek het antwoord op die vraag: geen van beide.

FC Groningen-trainer Dennis van der Ree en FC Twente-trainer Ron Jans reageren op de wedstrijd tussen beide teams. - NOS

Met het punt tegen Twente sluit FC Groningen een roerige week af, waarin de club afscheid nam van technisch directeur Mark-Jan Fledderus. Verder was er flink wat rumoer onder de supporters. Eerst kwamen woedende Groningen-fans tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur het veld op en enkele dagen later, toen van FC Volendam verloren was, riep de supportersvereniging middels een brief om het ontslag van Fledderus. Of het gelijkspel tegen Twente genoeg is om de onvrede bij de achterban weg te nemen, moet nog blijken, maar Groningen is voorlopig wel van de laatste plaats in de eredivisie af. SC Cambuur heeft een punt minder. Volendam staat met vier punten voorsprong op de veilige vijftiende plek.