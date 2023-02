Van der Poel kampioen door het onverwachte te doen: 'Aangaan op balken te voorspelbaar'

In het heetst van de strijd het onverwachte doen. Dat kunnen alleen de hele groten. Mathieu van der Poel verraste bij het wereldkampioenschap veldrijden die andere gigant, Wout van Aert, door niet aan te gaan na de balken, maar het aan te laten komen op de sprint. "Ik denk dat iedereen verwachtte dat ik op de balken iets zou doen, maar ik had zelf al besloten om het daar niet te doen. Dat was te voorspelbaar", zei Van der Poel direct na het veroveren van zijn vijfde wereldtitel. Van der Poel had Van Aert in de voorgaande ronden meerdere keren pijn gedaan door steeds soepel over de twee 40 centimeter hoge balken op het parcours te manoeuvreren, om vervolgens flink aan te zetten. Het kostte de Belg steeds veel kracht om weer in het wiel te komen.

Mathieu van der Poel schreef de WK veldrijden op zijn naam na een titanengevecht met Wout van Aert. - NOS

Nummer twee Van Aert, normaal gesproken de sterkste in de sprint, beaamde de woorden van zijn aartsrivaal. "Ik verloor mijn concentratie in de sprint, omdat ik verwacht had dat hij iets zou proberen op de balken. Dat was heel verrassend. Toen was mijn plan van aanpak niet klaar." Koelbloedigheid De sleutel van de overwinning zat volgens Van der Poel dus in zijn koelbloedigheid. "Met ingang van de laatste ronde had ik echt nul stress. Ik had het gevoel dat ik alles onder controle had. Ik voelde me gewoon heel goed." Hoe kon hij op zo'n belangrijk moment zo relaxed blijven? "Dat weet ik zelf ook niet. Misschien door alles wat ik al heb meegemaakt. Ik ben hier al eens door het ijs gezakt bij de beloften. Ik ben niet meer de renner van toen, ik heb alles nu beter onder controle."

Mathieu van der Poel schreeuwt het uit na zijn overwinning - ANP

Voorafgaand aan het WK werd likkebaardend uitgekeken naar een tweestrijd tussen Van Aert en Van der Poel en de tienduizenden wielerfans in het Brabantse Hoogerheide kregen waar voor hun geld. Het tweetal reed al vroeg in de wedstrijd weg en degradeerde de rest van het deelnemersveld tot figurant. "Ik kan alleen maar respect hebben voor hem", zei Van der Poel over zijn eeuwige rivaal. "Hij heeft het me heel moeilijk gemaakt dit crossseizoen. Ik wist dat ik de beste dag van het seizoen moest hebben en die had ik." Van Aert prees de ijzersterke Van der Poel en baalde van zijn eigen "laffe" koers. "Hij deed me zoveel pijn in de eerste ronden dat ik er nooit aan gedacht heb om iets te proberen. Ik had er liever een mooiere wedstrijd van gemaakt. Uiteindelijk heeft de sterkste gewonnen."

De Belg Wout van Aert moest de wereldtitel veldrijden aan Mathieu van der Poel laten. - NOS