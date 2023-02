Dubbelslag Costa in Valencia, Powless via tijdrit naar eindzege in Bessèges

De Portugees Rui Costa heeft dankzij een late aanval de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De renner van Intermarché was in de slotrit Thijmen Arensman de baas in de sprint en greep mede dankzij de bonificatieseconden die dat opleverde ook de eindzege.

De vijfde en laatste rit was met 93 kilometer niet bijster lang, maar door twee beklimmingen onderweg toch nog lastig. Geen wonder dat in de kopgroep van negen de topvier van het klassement (Giulio Ciccone, Tao Geoghegan Hart, Pello Bilbao en Aleksandr Vlasov) present was.

De vier hielden elkaar in de gaten, maar reageerden te laat toen de nummer zes Costa, die veertien seconden achterstand op klassementsleider Ciccone had, achter de op 3 kilometer van de finish weggesprongen Arensman aanging. Eenmaal bij de Nederlander, maakte Costa het karwei af.

Tijdrit helpt Powless aan eindzege in Bessèges

Neilson Powless ging er met de eindzege vandoor in de 53ste editie van de Ster van Bessèges. De Amerikaan van Education-EasyPost maakte in de slotetappe, een tijdrit over 10,7 kilometer in Alès met aankomst heuvelop (2,8 km á 5,6%), zijn achterstand van vier seconden op Mattias Skjelmose goed.