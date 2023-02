Slot kijkt 'met jaloezie' naar PSV, Van Nistelrooij boos op Makkelie en prijst Simons

Vorig seizoen eindigde Feyenoord - PSV ook al in gelijkspel en redde Cyriel Dessers met twee late doelpunten een punt voor Feyenoord. Nu was het Alireza Jahanbakhsh die twee keer scoorde, waarvan de tweede ook in de 96ste minuut: 2-2. "Een déjà vu", zegt Feyenoord-coach Arne Slot. "Blij dat we na een 2-0 achterstand nog terugkomen tot 2-2, maar vervelend dat PSV twee keer in ons zestienmetergebied komt en twee keer scoort. Dan kijk ik met jaloezie naar PSV." "Als je naar het spelbeeld en het aantal kansen kijkt, kunnen we niet tevreden zijn", ging Slot verder. "Wat betreft alles waar je als trainer naar kijkt, hadden wij moeten winnen."

Ruud van Nistelrooij en Arne Slot - ANP

Ruud van Nistelrooij liet zich tijdens de wedstrijd meermaals horen, ook richting de arbitrage. Daarvoor kreeg hij een gele kaart. "Het was een emotioneel potje", reageerde de PSV-coach. Van Nistelrooij vond de rode kaart voor Armando Obispo "dom en terecht", maar was niet te spreken over de negen minuten blessuretijd. Verder vond de coach dat arbiter Danny Makkelie het spel direct had moeten stilleggen na het hoofdletsel van Phillipp Mwene, die na een botsing met Mats Wieffer even buiten bewustzijn was en uitviel: "Dan moet je het spel acuut stoppen. Het was gewoon gevaarlijk."

Ook Slot was niet helemaal te spreken over arbiter Makkelie: "Het spel lag te vaak stil. Als aanvallende ploeg willen wij tempo in de wedstrijd houden." De trainer van Feyenoord vond de negen minuten blessuretijd niet meer dan normaal. Met het punt komt PSV niet dichter bij Feyenoord, maar blijft het verschil met de koploper vier punten. "Winst was geweldig geweest, ik had het iedereen bij PSV gegund", zei Van Nistelrooij. "Maar als je met deze spirit en met onze kwaliteiten zo blijft spelen, kan dit een heel belangrijk punt zijn." Van Nistelrooij was in het bijzonder te spreken over de 19-jarige uitblinker Xavi Simons: "Hij was exceptioneel en had ook vier, vijf vrije trappen moeten krijgen, Heel bijzonder op die leeftijd. Zijn plafond is niet in zicht."