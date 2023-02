Honderden mensen demonstreren in Den Haag tegen koranverscheuring

Honderden mensen hebben vanmiddag in Den Haag gedemonstreerd tegen moslimhaat. Aanleiding was het verscheuren van pagina's uit de Koran door de voorman van anti-islamorganisatie Pegida twee weken geleden bij de Tweede Kamer. Betogers beklaagden zich erover dat de Pediga-voorman zijn gang kon gaan.

De demonstratie met stille tocht was een initiatief van twee islamitische organisaties. Derwisj Maddoe, voorzitter van de Federatie Islamitische Organisaties, noemt de actie van de Pegida-voorman "haatzaaien" en "onacceptabel, zeker in een stad van vrede en recht".

De organisatie wil dat koranverscheuringen verboden worden en wil daarover met de Haagse burgemeester Jan van Zanen in gesprek.

'Zit diep'

De deelnemers verzamelden zich om 13.45 uur op het Haagse Oranjeplein in de Schilderswijk en liepen daarna in een stille tocht naar de Koekamp, vlak bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Volgens Omroep West gingen enkele honderden mannen voorop in de tocht en liepen enkele honderden vrouwen achteraan. Verscheidene betogers droegen een koran mee en hielden die in de lucht.

Hoeveel mensen precies meededen met de demonstratie, kon de gemeente van Den Haag niet zeggen.

Maddoe zei tegen de omroep dat de koranverscheuring mensen in de moslimgemeenschap erg heeft gekwetst: "Het zit diep bij onze mensen. Daarom gaan we hier niet alleen aandacht voor vragen, maar willen we dit onderwerp op de politieke agenda krijgen. Want hier in de stad, in het land, blijft het muisstil na het verscheuren van een koran en dat gaan wij niet meer pikken."

Een 17-jarige jongen die meeloopt met de protestmars zegt daarover: "Dat deed pijn in mijn hart. Ik ga ook geen andere heilige boeken verscheuren of verbranden. Ik sta niet voor haat."

De politie laat weten dat de demonstratie vreedzaam en zonder incidenten verliep.