Oranje-rugbyers beginnen Europe Championship met eervol verlies in Spanje

De Nederlandse rugbyers zijn het Europe Championship - de hoogste categorie onder de befaamde Six Nations - begonnen met een nederlaag, maar wel een eervolle. In Madrid was Spanje Oranje met 28-20 de baas.

Nederland, 29ste van de wereld, kreeg in de vorige editie twee keer dik op de broek van Spanje, dat dertien treden hoger op de mondiale ladder staat. Dit keer bood het veel meer tegenstand. Dankzij een penalty van Reinhardt Fortuin kwam Oranje op voorsprong, maar daarna namen de gastheren de regie in handen.

Dragelijk

Met een 20-6 ruststand leek het duel zelfs al beslist, maar Nederland weigerde op te geven. Winnen zat er niet meer in, maar via try's van Wolf van Dijk en Chris Raymond gaf de ploeg van bondscoach Jones uitstekend partij en de uitslag een dragelijk aanzien.

Komende zaterdag krijgt Nederland bezoek van Georgië, dat met 75-12 gehakt maakte van Duitsland. De beste twee landen uit de groep van vier plaatsen zich voor de halve finales.