Van Vleuten hoopvol over WK-deelname na geslaagde test met brace

De kans is groot dat Annemiek van Vleuten, die vorige week donderdag in de Ronde van Italië haar pols brak, toch zaterdag deelneemt aan het wereldkampioenschap in Italië. Van Vleuten werd vrijdag in Nederland geopereerd en kreeg daarna een brace aangemeten.

Vandaag deed ze een test. En naar tevredenheid. "Het ging goed, ik ben hoopvol. Volgens de artsen is het verantwoord om buiten te fietsen met een brace", aldus van Vleuten in een eerste reactie. "Ik heb zo geen pijn op de fiets. De brace geeft extra stevigheid. Denk dat het niet perse nodig is, maar voor vier uur koers zal het wel fijn zijn."

Vrijdag beslissing

Donderdag vertrekt Van Vleuten naar Italië. Pas vrijdag zal de definitieve beslissing vallen over haar deelname. Van Vleuten werd vorig jaar wereldkampioen op de weg in Engeland.