Schouten vecht zich naar NK-titel op vijf kilometer: 'Nog nooit zo kapot gegaan'

Na de 3.000 meter van zaterdag stond Irene Schouten nog in tranen voor de camera. En dag later rijdt ze lachend met de Nederlandse vlag in haar handen na de 5.000 meter. Schouten heeft bij de Daikin NK afstanden voor de derde keer op rij de Nederlandse titel veroverd op de langste afstand bij de vrouwen. Ook op de massastart was ze de sterkste. Schouten veroverde op de drie kilometer ternauwernood een startbewijs voor de WK afstanden, die van 2 tot en met 5 maart op het programma staan, en vertelde dat ze moeite heeft met het 'intense jaar' dat ze achter de rug heeft. 'Mentaal moet ik frisser aan de start staan' Een nacht slapen was voor de drievoudig olympisch kampioene voldoende om zich te herpakken en frisser op het ijs te verschijnen voor de vijf kilometer. In de slotrit moest ze diep gaan, maar met een sterke eindsprint lukte het haar Sanne in 't Hof te verslaan. Beide vrouwen plaatsten zich voor de wereldkampioenschappen. "Ik kan me niet herinneren dat ik zo kapot ben gegaan op de vijf kilometer", pufte Schouten na haar race.

Ik heb deze week getwijfeld of ik de NK wel moest rijden. Irene Schouten

"Fysiek ben ik in orde, maar mentaal moet ik frisser aan de start staan", vat Schouten haar gemoedstoestand samen. "Ik heb deze week getwijfeld of ik de NK wel moest rijden, omdat het gewoon niet liep." "Als je net op een grens zit, weet je niet of je er goed aan doet. Maar stel dat ik weer goed rijd naarmate het WK dichterbij komt, ga ik heel erg balen. Dus ik heb met mezelf en de ploeg afgesproken: ik rijd, kijk wat het waard is en vanuit daar werken we dan weer verder."

De reactie van Irene Schouten na de 5.000 meter bij de NK afstanden. Schouten pakt de titel, een dag nadat ze op de 3.000m door het oog van de naald was gekropen. - NOS

Schouten is opgelucht na het delen van de mentale druk die ze ervoer de laatste maanden. "Ik moet zeggen: ik liep er al best wel mee, maar wilde het niet tegen al te veel mensen zeggen. Dan ga je toneelspelen als mensen vragen hoe het gaat. Nu is het toch wel een opluchting dat veel mensen het weten." Niet naar de wereldbekers Schouten kiest er wel voor de twee wereldbekerweekeinden in het Poolse Tomaszów aan zich voorbij te laten gaan, volgende week en het weekeinde daarna. "Ik ga de wereldbekers niet rijden, om gewoon naar het WK toe te werken." "Het moet heel veel beter", concludeert ze zelf, ondanks het winnen van NK-goud in de zevende tijd ooit gereden in Thialf. "Op het WK moet het gewoon harder, daar wil ik de komende weken hard aan werken." Opnieuw net niet voor Groenewoud Marijke Groenewoud greep, net als op de 3.000 meter, nét naast een ticket voor de WK afstanden, eveneens in Heerenveen. Dat startbewijs was voor nummer twee In 't Hof.

Afbeelding ter illustratie - NOS

De 24-jarige Groenewoud reed in Thialf pas de derde 5.000 meter van haar carrière. Ze schaatste al snel weg bij haar tegenstandster Maaike Verweij, maar had het in het tweede gedeelte van haar race zwaar. Ze beet op haar tanden en vocht zich toch nog naar een tijd dik onder de zeven minuten. Met 6.52,37 haalde ze ook een flinke hap van haar persoonlijk record af. Schouten wint ook massastart Schouten en Groenewoud verschenen enkele uren later opnieuw op het ijs. Beide vrouwen hebben namelijk ook een voorliefde voor de massastart, waarbij ploegentactiek een belangrijk onderdeel is. En omdat Groenewoud en Schouten voor dezelfde ploeg rijden, was het dit keer geen strijd tussen die twee. Toen Schouten besloot weg te rijden, hield Team Zaanlander de achtervolgende groep in bedwang. Groenewoud trok de sprint aan bij die groep en kwam als tweede over de streep.