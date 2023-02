Zeker tien doden door lawines in Alpen na flinke sneeuwval

Zeker tien mensen zijn dit weekend omgekomen door lawines in Oostenrijk, Zwitserland en Italië. In Oostenrijk werden zeven wintersporters en de bestuurder van een sneeuwschuiver gedood door het natuurgeweld. In Zwitserland kwamen twee wintersporters om het leven.

In het Oostenrijkse Kaltenbach kwam zaterdag een een 17-jarige wintersporter uit Nieuw-Zeeland om het leven door een lawine, meldt de politie in Tirol. Volgens het Oostenrijkse persbureau APA had hij zich buiten de pistes begeven. Diezelfde dag vond een 31-jarige Duitse vrouw de dood in Zuid-Tirol in Italië. Een andere skister die bij haar was kon worden gered uit de sneeuwmassa.

In het Oostenrijkse Sankt Anton zijn de lichamen van twee toerskiërs van 29 en 33 uit Oostenrijk in de sneeuw gevonden. Ze waren zaterdagmiddag verrast door een lawine. In het Kaunertal kwam een 62-jarige toerskiër om en in Oost-Tirol werd een sneeuwschuiver meegesleurd. De bestuurder (59) verloor daarbij het leven.

Vrijdag was al een 32-jarige skiër uit China omgekomen door een lawine in het Öztal, bij de plaats Sölden. Het lichaam van een 55-jarige Duitser die sinds vrijdag werd vermist, werd zaterdag geborgen in het Kleinwalsertal. Beiden hadden bij het skiën de piste verlaten.

Flinke sneeuwval en windstoten

In Zwitserland verongelukten een 56-jarige vrouw en een 52-jarige man in het kanton Graubünden door een lawine. Ook zij waren buiten de piste gaan skiën, zegt de politie. Een derde lid van hun skigezelschap werd ook meegesleurd door de lawine, maar bracht het er ongedeerd vanaf.

Het wintersportseizoen in de Alpen is in volle gang. De autoriteiten waarschuwen voor lawinegevaar na flinke sneeuwval en windstoten. In Oostenrijk is het op een na hoogste lawinewaarschuwingsniveau van kracht maar dat heeft veel wintersporters er niet van weerhouden zich buiten de bewegwijzerde paden te begeven.

De schoolvakanties zijn begonnen in Oostenrijk en de skiresorts zitten inmiddels vol na een moeizame start van het wintersportseizoen met weinig tot geen sneeuw. In het Alpenland vallen jaarlijks gemiddeld zo'n twintig doden door lawines en sneeuwverschuivingen.