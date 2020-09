Voormalig Groningen-spits Sørloth maakt miljoenentransfer naar Leipzig

Voormalig FC Groningen-speler Alexander Sørloth maakt de overstap naar RB Leipzig. De 24-jarige Noorse spits ondertekent een contract tot de zomer van 2025 bij de halve finalist van de Champions League. Tussen begin 2016 en halverwege 2017 kwam hij uit voor FC Groningen. Hij maakte daar 5 goals in 38 competitieduels.

Sørloth komt nu over van Crystal Palace, waar hij de afgelopen twee seizoen onder contract stond. Veel speelde hij niet in Londen, want de afgelopen anderhalf jaar werd hij verhuurd. Eerst aan KAA Gent en vorig seizoen aan Trabzonspor,

24 doelpunten

De Turkse club weigerde lang mee te werken aan de transfer omdat Sørloth ook dit seizoen op huurbasis zou uitkomen voor de nummer twee van afgelopen Turkse seizoen. De spits maakte vorig seizoen 24 doelpunten in de Turkse competitie.

RB Leipzig betaalt naar verluidt 22 miljoen euro voor Sørloth en Trabzonspor zou ook een aanzienlijk deel van die transfersom krijgen.