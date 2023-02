Staatssecretaris Uslu noemt doodsbedreigingen schrijver Lammers onacceptabel

Vanmiddag twitterde staatssecretaris Uslu: "Het gemak waarmee mensen vanachter hun scherm aanklager en rechter spelen, is zorgelijk en schadelijk."

Deze week ontstond er commotie over een verhaal in een literair tijdschrift voor volwassenen dat Lammers in 2015 schreef, over een jongen en zijn trainer. Lammers kreeg onder meer het verwijt een pedofilieactivist te zijn. Hij deed aangifte en noemde de aantijgingen "pertinent onwaar".

De doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers, kunstenaars en makers zijn "onacceptabel". Dat heeft staatssecretaris van Cultuur en Media Uslu op Twitter gezegd. Aanleiding voor deze tweet was het besluit van schrijver Pim Lammers om zich terug te trekken als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek 2023. Hij ontving doodsbedreigingen.

Doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers, kunstenaars, makers zijn onacceptabel. Ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt. Het gemak waarmee mensen vanachter hun scherm aanklager en rechter spelen, is zorgelijk en schadelijk.

Ook de organiserende stichting CNPB zei gisteren nog altijd achter de keuze te staan om Lammers het Kinderboekenweekgedicht te laten schrijven. "Zijn kinderboeken gaan over een zeer actueel thema: als kind jezelf kunnen zijn." De stichting zegt verontwaardigd te zijn over de bedreigingen en vindt dat de literaire vrijheid onder extreme en onacceptabele druk is komen te staan.

Op Twitter krijgt Lammers steun van De Taalunie en verschillende schrijvers zoals Roxane van Iperen en Heleen van Royen.

Pim Lammers kreeg in 2018 de Zilveren Griffel voor zijn 'transgenderprentenboek' Het lammetje dat een varken is. De toen 24-jarige Lammers was de jongste schrijver ooit die de prijs ontving.