Leerdam ondanks touché voor vierde keer op rij Nederlands kampioen 1.000 meter

Bekijk de 1.000 meter bij de NK afstanden in Heerenveen. - NOS

Op de 500 meter van zaterdag moest Leerdam nog genoegen nemen met een tweede plaats. Toen mocht de 22-jarige Femke Kok met de Nederlandse vlag een ereronde rijden. De 1.000 meter is echter het hele seizoen al het terrein van de 24-jarige Leerdam. Ze won tot nu toe alle vier de wereldbekerwedstrijden, werd Nederlands en Europees kampioen sprint en dook als eerste vrouw ooit onder de 1.13 op een laaglandbaan. Ze reed bij de NK tegen Isabel Grevelt en kon op de kruising naar haar tegenstandster toe rijden. In de bocht raakten de twee elkaar, waardoor Grevelt even wankelde. Leerdam had daar geen last van en snelde door naar de winst. De jury keek nog even naar het incident, maar besloot niemand te diskwalificeren.

De reactie van Jutta Leerdam na de winst op de 1.000 meter op de NK afstanden. Ze leek haar opponent Isabel Grevelt te raken - NOS

"Ik was best wel gebrand", vertelde Leerdam. Daarmee doelde ze op de ietwat teleurstellende 500 meter. "Het is niet lekker als je je niet heel zelfverzekerd voelt, als je hem niet lekker raakt." "Ik ben blij dat ik me heb gerevancheerd en heb laten zien dat ik gewoon goed ben", concludeerde Leerdam. "Ik voel me gewoon thuis op deze afstand." Zussenstrijd De achtste rit van de 1.000 meter was een mooi affiche, want daarin stonden de zussen Antoinette Rijpma-de Jong en Michelle de Jong tegen elkaar. Michelle, met 23 jaar de jongste van de twee, startte sneller dan haar vier jaar oudere zus.

Michelle de Jong (links) en Antoinette Rijpma-de Jong - ANP