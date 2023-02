Mannen proberen met lakens te ontsnappen uit detentiecentrum Rotterdam

Twee mannen hebben vanochtend een ontsnappingspoging gedaan uit het Detentiecentrum Rotterdam. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De mannen verbleven samen in een cel in het Huis van Bewaring. Ze vernielden het raam in de cel. Hoe precies, is nog onduidelijk. Via aan elkaar geknoopte lakens klommen ze vervolgens van de eerste verdieping naar de binnenplaats.

Isoleercel

Op de binnenplaats konden medewerkers van de gevangenis de mannen tegenhouden. Ze zitten voorlopig in de isoleercel. Het tweetal zal worden overgeplaatst naar een andere gevangenis.

De DJI doet onderzoek naar het incident "om te bepalen of er zaken of procedures aangepast of aangescherpt moeten worden". In het detentiecentrum bij Rotterdam The Hague Airport verblijven voornamelijk mannen in afwachting van hun uitzetting.

Enkele maanden geleden deed een man een vergelijkbare ontsnappingspoging uit de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Er was een touw van aan elkaar geknoopte lakens gespannen vanaf het dak van de gevangenis naar de buitenmuur. Ook deze gevangene werd binnen de muren van de gevangenis gepakt.