Jahanbakhsh schiet Feyenoord in hectisch slot naast tiental PSV

Vier punten was het verschil voorafgaand aan de 134ste eredivisieconfrontatie tussen Feyenoord en PSV. Voor de Rotterdammers een kans om uit te lopen, voor PSV een kans om aan te haken. Het werd een 2-2 gelijkspel, dankzij een tweede goal van Alireza Jahanbakhsh ver in blessuretijd.

De goal viel enkele minuten voor een indrukwekkend moment van medeleven met PSV-perschef Thijs Slegers, die deze week bekendmaakte ongeneeslijk ziek te zijn. De 47.000 fans in de volle Kuip gaven hem een applaus van een minuut. De spelers van PSV droegen in de warming-up een shirt met de tekst "Sterkte, Thijs!".

Na balverlies van Feyenoord-captain Orkun Kökçü passte Veerman de bal direct naar voren richting Simons en die dribbelde het middenveld over. Daarop volgde een splijtende pass op Anwar El Ghazi, waar Luuk de Jong aan de andere kant ook een vrije optie was. El Ghazi passeerde Wellenreuther met een diagonaal schot.

PSV-coach Ruud van Nistelrooij koos voor dezelfde elf als bij de 2-0 zege op Go Ahead Eagles. De laatste aanwinsten Patrick van Aanholt en Thorgan Hazard begonnen op de bank. Joey Veerman had zijn plek op het middenveld behouden en bewees al snel zijn waarde.

De grootste klap voor Feyenoord viel op zaterdag, toen bleek dat doelman Justin Bijlow door een polsbreuk enige tijd uit de roulatie is. Timon Wellenreuther nam de plek van Bijlow onder de lat over. Daarnaast ontbraken Quilindschy Hartman (ziek) en Sebastian Szymanski (knie).

Voor Simons bleef het niet bij die ene actie. Vanaf zijn inmiddels vertrouwde plek aan de linkerflank dartelde hij erop los en de 19-jarige uitblinker schuwde ook het verdedigende werk niet. De bijdrage van El Ghazi bleef beperkt tot die goal. Vanwege een hamstringblessure viel hij uit. Johan Bakayoko was zijn vervanger.

Ook Phillipp Mwene moest al in de eerste helft, na een hoofdbotsing met Mats Wieffer, de strijd staken. Voor hem kwam Van Aanholt in het veld. PSV nam de linksback, die in de jeugd al bij de Eindhovenaren voetbalde, op de slotdag van de transferperiode op huurbasis over van Galatasaray.

Het spel van koploper Feyenoord in de eerste helft viel tegen. De Rotterdammers hadden meer de bal, maar deden daar weinig mee. Spits Santi Gimenez creëerde zelf een kans, maar de reflex van Walter Benitez was voldoende om de gelijkmaker te voorkomen. Na rust had de Argentijnse doelman meer te doen.

Rood en goal voor PSV

In de 54ste minuut kreeg Feyenoord twee enorme kansen op rij. Benitez was andermaal een sta-in-de-weg. Eerst kopte Gimenez op de doelman en Quinten Timber verzuimde om de rebound van dichtbij binnen te schieten. Het schot van Timber ging door het midden en was daardoor te pareren door Benitez.