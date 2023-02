Go Ahead Eagles slaat de weg omhoog in met zege op NEC

Go Ahead Eagles is, na drie nederlagen op rij, weer de weg omhoog ingeslagen. In Deventer werd NEC met 1-0 verslagen. Het verschil tussen beide ploegen is nu nog maar één punt in het voordeel van NEC, dat tiende staat op de ranglijst.

Go Ahead draaide de afgelopen weken moeizaam. Uit de laatste vier wedstrijden in de eredivisie werd slecht één schamel punt gehaald. Na de winterse onderbreking werd alleen bij de hervatting van het seizoen gewonnen, thuis tegen Fortuna Sittard.

Zo was de degradatiestreep steeds wat dichterbij gekomen. NEC is wat wisselvallig uit de winterstop gekomen, maar schurkt nog altijd tegen het linkerrijtje aan

Felle Eagles

In de Adelaarshorst begonnen de Eagles fel. Enric Llansana, die een sterke eerste seizoenshelft doormaakte, was met een schuiver dicht bij de 1-0.

NEC weerstond de storm en kwam beter in de wedstrijd. Er volgde een wat rommelige fase, totdat Vincent Stokkers de impasse doorbrak.