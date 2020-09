De hockeybond heeft zijn handen vol aan coronabesmettingen in hoofdklasse

Uitgesteld. Het woord viel vaak de afgelopen weken in de hockeywereld. Het coronavirus heeft grote invloed op het competitieprogramma. Regelmatig gingen hockeywedstrijden in de hoofdklassen niet door vanwege besmettingen bij spelers.

De hoofdklasse hockey lijkt, meer dan bij andere sportcompetities, zwaarder getroffen te worden. Voor directeur van de hockeybond Erik Gerritsen is niet helemaal duidelijk waardoor juist de hoofdklasse zo wordt geraakt.

"Misschien dat er in de hoofdklasse sprake is van veel spelers die bij elkaar in huis wonen, dat zou een factor kunnen zijn. Of het feit dat de besmettingen nu veel rondgaan in studentensteden en dat veel hockeyers de combinatie topsport en studeren doen."