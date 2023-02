Vanavond op tv: Wat doet ballonrel met relatie China-VS? • Stakingen in VK • Film over obesitas

Chinese ballon neergehaald

In de Verenigde Staten is het al dagenlang het gesprek van de dag: de grote Chinese 'spionageballon' die in het Amerikaanse luchtruim vloog. De ballon werd door de Amerikanen gezien als een Chinees spionage-instrument. Het leger schoot de ballon gisteren uit de lucht.

China zegt dat de ballon een uit koers geraakte weerballon was, en noemt het neerhalen een "overreactie". Hoe dan ook zet de rel de diplomatieke betrekkingen tussen Washington en Peking verder op scherp. Te gast is Chinakenner Ingrid d'Hooghe van Instituut Clingendael.