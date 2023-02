Geen wapens bij verdachte (18) na dreiging schietpartij op school Rijswijk

De politie heeft geen wapens gevonden thuis bij de scholier die online gedreigd zou hebben met een schietpartij op zijn school in Rijswijk. De 18-jarige man werd gisteravond aangehouden in Wateringen. Zijn vader beweert dat de zoon het slachtoffer is geworden van een hack, meldt het AD.

Het dreigbericht werd zaterdagavond iets na 20.00 uur verstuurd via het interne communicatieportaal van de school. Daarin werd onder de naam van de verdachte aangekondigd dat op maandag 6 februari "jullie allemaal neergeschoten en verbrand worden". Verder schreef hij zichzelf van het leven te gaan beroven, vanwege de druk van school en pesterijen.

'Hij heeft het naar zijn zin op school'

Maar volgens de ouders van de verdachte klopt dit niet. "Hij heeft het juist naar zijn zin op school", zegt zijn vader tegen het AD. Hij zegt dat zijn zoon 's avonds tegen hem vertelde dat zijn online account gehackt was. Ze zouden geprobeerd hebben om de mentor te bellen, maar dat lukte volgens de man niet.

Vlak na het dreigbericht opende de politie een groot onderzoek. De 18-jarige werd thuis gearresteerd. In de dreigmail zat een afbeelding van drie dozen met vuurwapens. De politie onderzoekt alle mogelijkheden, ook de optie dat er sprake zou zijn van hack.

Ook de school heeft een onderzoek ingesteld naar het incident. Forensische IT-experts proberen te achterhalen of er sprake is geweest van een hack, zegt voorzitter Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs, waar de school onder valt tegen, het ANP. "Er is geen enkele aanleiding voor zorgen over de veiligheid van de school." De naam van de school is niet bekendgemaakt.