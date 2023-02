Ajax-vrouwen boeken late zege op PSV en blijven in spoor van soeverein Twente

Lang leken de Ajax-vrouwen af te stevenen op een gelijkspel tegen PSV in de Vrouwen Eredivisie, maar vlak voor tijd bracht Lisa Doorn daar verandering in. De verdedigster tikte op bezoek bij de Eindhovenaren de 1-2 binnen.

Zo blijft nummer twee Ajax in het spoor van koploper FC Twente, dat na dertien duels nog altijd foutloos is en drie punten boven de Amsterdammers staat. De Tukkers rekenden vrijdag met maar liefst 9-0 af met Telstar.

Ajax begon uitstekend in Eindhoven en kwam via Chasity Grant al na twintig minuten op voorsprong. De snelle aanvalster werd weggestuurd, was eerder bij de bal dan de uitkomende keepster Lisan Alkemade en kon de bal vervolgens in een leeg doel schieten.

Schitterende vrije trap

PSV kwam nog voor rust langszij. Siri Worm legde aan voor een vrije trap op een meter of twintig en schoot de bal voor eigen publiek schitterend binnen.

In de absolute slotfase bezorgde Doorn de nummer twee van de eredivisie alsnog de drie punten. PSV vindt zichzelf na de nederlaag terug op de zesde plek.