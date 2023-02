Ajax met speels gemak en vrolijk voetbal langs Cambuur

Maar die Friese muur werd al gauw aan flarden gevoetbald. Tadic hield de ballen goed vast, waardoor andere Ajacieden aan het voetballen kwamen. Vooral Kudus excelleerde, met acties die niemand aan zag komen, maar die hij in zijn eigen hoofd al zorgvuldig had uitgestippeld.

John Heitinga, met voormalig Cambuur-trainer Dwight Lodeweges voor de eerste keer aan zijn zijde als assistent, koos voor dezelfde opstelling als vorige week tegen Excelsior. Dus met Dusan Tadic in de spits, met Davy Klaassen kort achter hem en Mohammed Kudus in een vrije rol op rechts.

Ajax heeft met speels gemak en mooi aanvalsspel gewonnen van SC Cambuur. In Leeuwarden kwamen de Amsterdammers nooit in de problemen en werd het uiteindelijk 0-5. Ajax kan met een fijn gevoel gaan kijken naar de topper in Rotterdam tussen Feyenoord en PSV.

Op die goal volgde een hele reeks kansen voor Ajax, de een groter dan de andere. Linksbuiten Steven Bergwijn was onzuiver in de afronding, waardoor hij nog even moet wachten op zijn eerste goal in 2023.

Maar de 2-0 was onvermijdelijk en viel in de 36ste minuut. Kudus ontving de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied, verraste Bangura met een fraaie passeeractie op de achterlijn en gaf voor op Steven Berghuis. Die knikte de bal achter Robin Ruiter.

Waar het bij Ajax vorige week tegen Excelsior voortdurend volledig open lag bij balverlies, was de veelbesproken restverdediging dit keer wel op orde. Maar één keer wist Cambuur uit te breken: Silvester van der Water had kunnen scoren, maar schoot over.

Zelfde recept

Na rust was het spelbeeld hetzelfde en de 3-0 had wel wat weg van de 1-0. Opnieuw werd Tadic in het centrum aangespeeld en dit keer legde hij af op Berghuis, die de bal moeiteloos de verre hoek in krulde.

Met die derde goal was de wedstrijd volledig gespeeld. Het gaf Cambuur-coach Sjors Ultee de kans wat debutanten te brengen. Bjørn Johnsen bijvoorbeeld, die er voor ADO Den Haag ooit negentien in schoot in de eredivisie.