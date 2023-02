Khamenei kondigt vrijlating gevangenen aan, maar veel nog onduidelijk

Ali Khamenei, de opperste leider van Iran, zegt dat "tienduizenden gevangenen" vrijkomen. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau. Onder hen zouden ook Iraniërs zijn die bij de recente protesten in het land zijn opgepakt.

Gevangenen die niet beschuldigd worden van spionage voor het buitenland of contact hebben met "buitenlandse agenten" worden vrijgelaten. Gratie geldt verder niet voor mensen die volgens het regime vastzitten voor moord, het opzettelijk toebrengen van verwondingen, vernieling en brandstichting in overheidseigendom.

Het is onduidelijk wie er daadwerkelijk in aanmerking komen om vrijgelaten te worden. Het is de vraag of dit ook geldt voor politieke gevangenen. Het regime zegt dat de recente protesten aangestuurd worden vanuit het Westen. De bekendmaking komt op een moment dat de gevangenissen overvol zitten, door arrestaties na meerdere protestgolven in de afgelopen jaren.

Het hoofd van de rechterlijke macht had het verzoek ingediend bij Khamenei, wat hij heeft goedgekeurd, melden staatsmedia. Khamenei kondigde de amnestie aan ter ere van de verjaardag van de Islamitische Republiek, die na de revolutie in 1979 werd opgericht.

Rond de verjaardag van de revolutie of een andere feestdag wordt vaker gratie verleend aan groepen gevangenen. De afgelopen jaren ging het om enkele duizenden gevangenen. In 2020 werden tienduizend gevangenen vrijgelaten.

Grote protesten

Meer dan twintigduizend mensen zijn gearresteerd bij de protesten van afgelopen maanden tegen het regime, zeggen mensenrechtenorganisaties. In september gingen mensen de straat op na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die overleed nadat ze was gearresteerd door de moraalpolitie. Ze zou zich niet aan de kledingvoorschriften hebben gehouden.

In de weken en maanden erna waren er massale protesten, waarbij duizenden mensen zijn opgepakt. Betogers eisen meer vrijheden en willen af van het streng-islamitische regime. Onder hen waren ook veel acteurs, regisseurs, zangers en andere bekendheden, die hun steun betuigden aan de demonstranten. Inmiddels zijn de protesten als gevolg van de harde repressie geluwd.

Bij de demonstraties zijn zeker 500 mensen om het leven gekomen. Van vier demonstranten is bekend dat ze zijn geëxecuteerd. Tientallen anderen wacht mogelijk hetzelfde.