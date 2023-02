Nederlandse zaalhockeysters laten op WK niets heel van Nieuw-Zeeland: 10-0

De Nederlandse zaalhockeysters zijn het WK in Pretoria overtuigend begonnen. In het eerste groepsduel walste de ploeg van bondscoach Kristiaan Timman over Nieuw-Zeeland heen: 10-0.

Donja Zwinkels was de uitblinker aan Nederlandse zijde. Met vijf doelpunten had ze een groot aandeel in de monsterscore op Nieuw-Zeeland, dat een pijnlijk debuut kende op een WK tegen de topfavoriet voor de eindzege.

Nederland was voortdurend in de aanval en 10-0 was zelfs nog een zwakke afspiegeling van het daadwerkelijke niveauverschil. De arme Black Sticks konden niet meer dan tegenhouden en hadden geluk dat de Nederlandse vrouwen nog flink wat kansen lieten liggen.

Maandag tegen gastland

Nederland vervolgt het WK maandag met een poulewedstrijd tegen gastland Zuid-Afrika. De eerste vier ploegen van de poule van zes plaatsen zich voor de kwartfinales.

De Nederlandse mannen openen het WK later op de dag tegen Namibië.