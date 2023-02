Droomdebuut Mackaij: wielrenster soleert naar zege in Ronde van Valencia

Wielrenster Floortje Mackaij beleefde zondag een droomdebuut voor het Spaanse Movistar. Bij de eerste koers voor haar nieuwe team schreef ze de Ronde van Valencia op haar naam.

Bij de 93,2 kilometer lange eendagskoers met start in Paterna en finish in Valencia bleek Makaij over de sterkste benen te beschikken. Ze reed weg bij haar Duitse teamgenoot Liane Lippert en Nikola Noskova en gaf die voorsprong niet meer weg.

Lippert, ook nieuw bij Movistar, eindigde op een halve minuut als tweede, Noskova derde.