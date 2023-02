Drijvend sanitairgebouw zinkt in jachthaven Breskens

Een drijvend sanitairgebouw in de jachthaven van Breskens is vanochtend gezonken. Er raakte niemand gewond, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

De hulpdiensten rukten rond 09.50 uur met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een reddingsboot uit naar de jachthaven. Brandweermensen klommen via de hoogwerker op het dak en probeerden tevergeefs water weg te pompen via de dakramen.

Rond 10.20 uur lag het gebouw op de bodem van de jachthaven. In het het gebouw van ongeveer tien bij vijftien meter zitten douches en wc's. Het gebouw staat op een drijvend platform en grenst aan de steiger. Volgens Omroep Zeeland is het gebouw in de winter altijd gesloten.

Kort daarna moesten de hulpdiensten de operatie staken omdat er te veel water binnen bleef stromen.

Rioolwater

Door het zinken is een "kleine hoeveelheid" rioolwater in de haven terechtgekomen. Rijkswaterstaat en de gemeente Sluis houden de situatie in de gaten.