Onduidelijkheid over gevaarlijke stoffen bij vlammenzee treinontsporing VS

In het nabijgelegen plaatsje East Palestine geldt de noodtoestand. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Bij het treinongeluk zijn zo'n 50 van de in totaal 150 goederenwagons door nog onduidelijke oorzaak ontspoord. Een deel van de wagons vloog daarop in brand. Het vuur groeide uit tot een enorme vlammenzee met dikke rookwolken.

Er ontstond na de ontsporing een grote brand. Het vuur is in intensiteit afgenomen, maar woedt nog altijd.

Bij de grote treinontsporing gisteren in de Amerikaanse staat Ohio zijn tien vrachtwagons met gevaarlijke stoffen van de rails geraakt, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Onduidelijk blijft of er ook wagons met gevaarlijke stoffen in brand zijn gevlogen.

In totaal ontspoorden in de Amerikaanse staat Ohio vijftig wagons van een goederentrein. Daarbij hoorden ook vier wagons met vinylchloride, maar voor zover bekend staan die niet brand. - NOS

In een straal van 1,6 kilometer om de brand is het gebied ontruimd. De luchtkwaliteit wordt gemeten. Volgens de burgemeester zijn daarbij geen bijzonderheden vastgesteld. Desondanks zijn er zorgen bij burgers, schrijven lokale media.

'Vinylchloride gecontroleerd vrijgekomen'

Vier wagons met de licht ontvlambare stof vinylchloride zijn "blootgesteld" aan de vlammenzee, maar ze zouden niet in brand zijn gevlogen. Dat heeft de verantwoordelijke inspectiedienst NTSB bekendgemaakt in een persconferentie. Uit een van de wagons is de chemische stof wel vrijgekomen, maar dat is volgens de woordvoerder gecontroleerd gebeurd.

Via een soort noodafvoersysteem wordt de vinylchloride langzaam vrijgelaten, legde de NTSB uit. Volgens de inspectiedienst is dit bij een van de vier wagons in werking gesteld. Maar uit de verklaring wordt niet duidelijk hoe alle wagons er aan toe zijn. Ook wordt nog onderzocht welke chemische stoffen er in andere wagons zaten.

Vinylchloride is een basismateriaal voor de productie van bijvoorbeeld pvc, of andere harde plastics. Overmatige blootstelling aan vinylchloride kan volgens onderzoek leiden tot kanker.