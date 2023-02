Vrouw (33) gedood bij steekpartij in woonwijk Delft, man opgepakt in België

Na een steekpartij in Delft is vanmorgen een 33-jarige vrouw bezweken aan haar verwondingen. Ook een 57-jarige vrouw en een 55-jarige man raakten zwaargewond. Na een achtervolging in België is een 31-jarige verdachte aangehouden.

De politie gaat uit van een ruzie in de relationele sfeer. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. De 31-jarige verdachte zit vast op het politiebureau voor verhoor. Zijn nationaliteit of woonplaats is niet bekendgemaakt, evenmin als waar hij precies van wordt verdacht.

Rond 11.00 uur kreeg de politie een melding van de steekpartij. Het incident was gebeurd in een woonwijk in het zuiden van Delft, aan de Frederik van Eedenlaan. Er werd gemeld dat een slachtoffer op straat lag, een ander lag in een voortuin.

Een buurtbewoner vertelt wat ze heeft gezien: