Tennisster Plisková stopte voor Feyenoorder Hancko: 'Ik dank mijn vrouw voor offer'

"We komen allebei uit een sportfamilie, sport zal bij ons altijd op nummer één staan", vertelt de Slowaakse verdediger van Feyenoord. "We hebben het thuis altijd over sport. We kennen de druk van elkaars carrière. We proberen elkaar te steunen en te helpen de druk van elkaars schouders te halen."

De Tsjechische toptennisster Kristyna Plisková en voetballer Dávid Hancko brachten tijdens de coronapandemie veel tijd door in hun appartement in Praag. Op televisie keken de twee om en om naar de voetbalduels en tennistoernooien die wél doorgingen.

"Mijn vrouw heeft een offer moeten maken om een kind te krijgen en met mij hierheen te verhuizen", zegt de 25-jarige Hancko. "Onze zoon was net twee maanden oud toen we naar Nederland zijn verhuisd. Daarom moet ik mijn vrouw bedanken, die dit ook een goede stap vond."

Plisková, voormalig nummer 35 van de wereldranglijst, werd zwanger en beviel een half jaar geleden van zoon Adam. Haar tenniscarrière staat voorlopig on hold. Het is nog niet zeker of en wanneer de 30-jarige Tsjechische haar rentree maakt.

Een jaar of twee later is het leven van het sportieve koppel compleet veranderd. Hancko werd gekocht door Feyenoord en is erg gelukkig bij de trotse koploper van de eredivisie.

Hancko: "Ik kan niet gelukkiger zijn. Vanaf de eerste dag wist ik dat dit de juiste stap was voor mij. Ik voel me hier goed. Ik speel elke wedstrijd en dat is voor een speler van mijn leeftijd het allerbelangrijkste. We houden van de stad en de supporters."

Valt er dan helemaal niets aan te merken op het leven in Rotterdam? Met een lach: "Alleen het weer zou wat beter kunnen."

Fantastisch stadion

Misschien gaat het in Rotterdam wel beter dan verwacht, met Hancko én met Feyenoord. Bij zijn komst afgelopen zomer had hij vast niet gedacht een half jaar later koploper in de eredivisie te zijn? "Lastig te zeggen. Iedereen wil prijzen winnen. Ik was in eerste instantie gefocust op mijn eigen spel, op spelen in dit fantastische stadion."

In de Kuip paste Hancko zich soepel aan. De linksbenige verdediger is nuttig in de opbouw en sterk in de duels. Hij zal niet snel opvallen met een bijzondere actie, maar is wel een betrouwbare verdediger waar Feyenoord op kan bouwen.