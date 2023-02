Sangaré gelooft ook na leegloop PSV nog in de titel: 'Kans is reusachtig'

Acht spelers vertrokken bij PSV, met Cody Gakpo en Noni Madueke als broodnodige financiële klappers. Ook was er veel interesse in de 25-jarige Ibrahim Sangaré, maar dat werd nooit concreet. Dat betekent dat de Ivoriaanse middenvelder in ieder geval tot de zomer bij PSV actief zal zijn.

Van Nistelrooij is erg te spreken over de ontwikkeling van Sangaré. "In de groep is hij zeer populair. Natuurlijk is het moeilijk communiceren, omdat hij maar een beetje Engels spreekt. Ik wil graag dat hij daar beter in wordt en dat weet hij ook. Want als hij wat zegt, dan wordt daar naar geluisterd. Hij is echt een leader by example, een fysieke powerhouse."

Engelse les

Sangaré schiet enorm in de lach op het moment dat zijn trainer over de taalbarrière begint. Hij is al bezig aan zijn derde seizoen in het Eindhovense rood-wit, maar geeft toe dat er nog genoeg rek in zijn Engels zit.

"Hij heeft gelijk! De taal is nog wel iets waarin ik me wil ontwikkelen. Ik besef dat als ik ooit in een topcompetitie wil spelen, dat ik dan Engels moet spreken. Daarom volg ik nu Engelse les, dus ik hoop er in de loop van het jaar wat beter in te worden."