Mathieu vs Wout: lessen van Lars Boom en het vijandige WK van 2009 in Hoogerheide

Het is traditie in het veldrijden. Net zoals de folklore van stampende feesttenten, carnavalesk uitgedoste supportersclubs en laarzen in zompende modder.

Balken. Daar ging het een week lang over. Zou Adrie van der Poel bewust het obstakel verlegd hebben om zijn zoon Mathieu een voordeeltje te geven? Was Wout van Aert toch al niet in het nadeel met een WK veldrijden in Van der Poel-mekka Hoogerheide?

Het gaat bij de WK veldrijden om de strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Maar er is meer te beleven rond het toernooi in Hoogerheide. - NOS

Ook Van Aert is prima in staat om met de fiets over de balken te springen, zo bleek zaterdag bij zijn verkenning. Van der Poel liet zijn gezicht niet zien. Nog niet.

Uitgerekend Wout van Aert zelf haalde de angel uit de discussie. De invloed van vader Van der Poel op het WK is voor hem geen probleem. "Hij doet het al heel lang. Adrie is er gewoon heel goed in: als hij het parcours ontwerpt, win ik meestal."

Maar bij een WK komen andere krachten los. Dat merkte Van der Poel in 2014, de laatste keer dat het WK in Hoogerheide gehouden werd. Ook toen was vader Adrie de parcoursontwerper. En ook toen was zoon Mathieu de topfavoriet.

Mathieu kent Hoogerheide op zijn duimpje. Van de laatste zeven edities van de wereldbekerwedstrijd in West-Brabant, won hij er vijf. En die andere twee sloeg hij over.

"Er hing wel een apart sfeertje", vertelt Thijs Al, dat WK ploeg- en kamergenoot van Boom. "Die Belgen hadden echt zoiets van: 'We gaan die'n Ollander eens op de broek geven.'"

Dat seizoen domineerde Boom het veldritseizoen. En hij was natuurlijk niet op zijn mondje gevallen. Richting dat WK stonden alle Vlaamse kranten vol met uitspraken van Boom van twee jaar eerder. Dat hij wel even wereldkampioen zou worden in Hoogerheide.

Terug naar 2009, toen het WK veldrijden voor het eerst in Hoogerheide gehouden werd. Ook toen had België een sterke lichting, met onder meer Sven Nys, Niels Albert, Bart Wellens en de huidige bondscoach Sven Vanthourenhout. Maar eigenlijk was er maar een topfavoriet: titelverdediger Boom.

Ontgoocheld deed Van der Poel bij Omroep Brabant zijn verhaal. "Er waren mensen die boe aan het roepen waren, maar dat hoort erbij. Ik had zelf ook wel door dat ik slecht aan het rijden was. Dat hoeven ze niet te roepen."

In 2009 staat Lars Boom vol zelfvertrouwen als favoriet aan de start van het WK in Hoogerheide. Hij wordt slechts 20ste, tot vreugde van opmerkelijk veel Vlaamse fans. - NOS

Van start tot finish werd Boom uitgescholden en beschimpt. En naarmate de wedstrijd vorderde ook uitgelachen. De titelverdediger eindigde als 20ste.

"Vooraf, op de hotelkamer, maakte Boom juist een heel relaxte indruk. Zelfverzekerd, zoals Lars is", aldus Al. "We hebben onze koers ook helemaal op hem afgestemd, zonder twijfel. Achteraf had ik liever gehad dat hij voor de wedstrijd al gezegd had dat hij niet goed was. Want ik reed die dag écht goed."

Boom en Albert herenigd

Veertien jaar later rijdt Boom weer rond in Hoogerheide, op dezelfde fiets als toen in 2009. Naast hem rijdt een man in het zwart. Hij torst een paar pondjes extra mee en heeft moeite om het tempo van Boom te volgen.

Maar de regenboog op zijn mouw verraadt zijn klasse. Het is Niels Albert, de Belg die in 2009 - in plaats van Boom - de wereldtitel greep.