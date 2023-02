Pakistaanse oud-president Musharraf (79) overleden

De Pakistaanse oud-president Pervez Musharraf is overleden. Dat melden Pakistaanse media en het Pakistaanse leger. Musharraf overleed op 79-jarige leeftijd, hij kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen. Musharraf was tussen 2001 en 2008 president van Pakistan en woonde sinds 2016 in vrijwillig ballingschap in Dubai.

Musharraf kwam via een coup aan de macht in 1999, waarbij hij premier Nawaz Sharif afzette. Internationaal gezien werd Musharraf gewantrouwd door zijn ondemocratische handelingen en kernwapenarsenaal en altijd dreigende conflict met buurland India. Dat wantrouwen veranderde na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001. Musharraf werd onverwacht een bondgenoot in de strijd tegen terreur en won daarmee aanzien, al bleef hij kritiek krijgen omdat hij terreurbewegingen te veel ruimte zou geven.

Doodstraf wegens hoogverraad

Na zijn regeringsperiode ging Musharraf jarenlang in vrijwillige ballingschap. Toen hij terugkeerde om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen in 2013 werd hij gearresteerd. Een jaar later werd de oud-president aangeklaagd voor hoogverraad.

Musharraf stond terecht op verdenking van het opschorten van de grondwet en het uitroepen van de noodtoestand in 2007. Hij zou op die manier geprobeerd hebben zijn presidentschap te verlengen. In 2019 werd hij hiervoor veroordeeld tot de doodstraf. Een maand later werd de uitspraak vernietigd door een gerechtshof in Pakistan en werd Musharraf vrijgesproken.