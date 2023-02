Wekdienst 5/2: Uitreiking Grammy Awards • Koploper Feyenoord ontvangt PSV

Goedemorgen! Vooral veel sport op deze zondag: op het WK veldrijden in Hoogerheide nemen rivalen Mathieu van der Poel en Wout van Aert het tegen elkaar op en in de eredivisie is er de topper tussen koploper Feyenoord en de nummer twee: PSV. Eerst het weer: Vandaag valt eerst nog wat regen, later wordt het droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur ligt rond een graad of 8 bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Na het weekend is het droog en rustig met veel ruimte voor de zon.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Op het WK veldrijden in Hoogerheide gaan de mannen om 15.05 uur van start. In Noord-Brabant gaat het de laatste dag over niets anders dan de strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, wie trekt er aan het langste eind? Het WK is live te volgen op NOS.nl en via de NOS-app.

Het is de derde dag van de NK afstanden Heerenveen. Op het programma staan de 10.000 meter, 1.000 meter en massastart voor mannen en de 5.000 meter, 1.000 meter en massastart voor vrouwen. Ook live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app.

In de eredivisie staat koploper Feyenoord in De Kuip tegenover PSV. De Rotterdammers hebben een voorsprong van vier punten op PSV. Om 14.30 wordt er afgetrapt in Rotterdam.

In Los Angeles worden op zondag voor de 65e keer de Grammy Awards uitgereikt. Beyoncé is met negen nominaties een van de grootste kanshebbers, gevolgd door Kendrick Lamar met acht nominaties. Ook het Nederlandse Metropole Orkest is weer genomineerd. Wat heb je gemist? Het Amerikaanse leger heeft de Chinese ballon uit de lucht geschoten. De grote ballon die al een paar dagen boven de Verenigde Staten vloog werd door de Amerikanen gezien als een spionageballon van China. China zei dat het ging om een instrument voor onder meer meteorologisch onderzoek en stelde dat de ballon uit koers was geraakt. Maar de Amerikanen hielden vol. President Joe Biden gaf afgelopen woensdag permissie om het gevaarte neer te schieten als het eenmaal boven water vloog.

Ander nieuws uit de nacht Bij bosbranden in Chili zijn tientallen mensen om het leven gekomen en honderden mensen gewond geraakt. Het blussen van de branden is lastig omdat het land te maken heeft met een hittegolf, droogte en harde wind. In de getroffen delen van Chili is de noodtoestand uitgeroepen.

De politie heeft de jongen die dreigde met een schietpartij op een school in Rijswijk aangehouden. De jongen stuurde gisteravond een mail naar alle leerlingen, ouders en docenten waarin hij aankondigde hen maandag neer te schieten. Hij schreef dat hij overweldigd werd door de druk van school en werd gepest.

'Nieuw bewijs' over verdwijning van Natalee Holloway blijkt nep te zijn. Onderzoek van het OM toonde aan dat de journalist die het nieuwe 'bewijsmateriaal' groots aankondigde, slachtoffer is van bedrog en manipulatie. En dan nog even dit: De staking van afvalophalers in Utrecht zorgt voor bergen vuilnis in de stad. De ondernemersvereniging doet zijn best om zoveel mogelijk afval in te zamelen. Bergen afval of niet, FNV stelt dat de staking hard nodig is.

