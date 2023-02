Jongen na dreiging met schietpartij op school in Rijswijk aangehouden

Een jongen die zaterdagavond heeft gedreigd met een schietpartij op een school in Rijswijk is aangehouden in Wateringen. Dat meldt het lokale persbureau Regio15 en bevestigt de politie desgevraagd.

Iets na 20.00 uur zaterdagavond kregen leerlingen, ouders en docenten van de school een e-mail. "Op maandag 6 februari gaan jullie allemaal neergeschoten en verbrand worden", staat in de e-mail die de NOS heeft ingezien. De jongen zegt dat hij nadien zijn eigen leven neemt. Hij schrijft dat hij overweldigd wordt door de druk van school en wordt gepest. Bij de e-mail werden foto's meegestuurd van drie dozen van vuurwapens.

De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De politie zegt van de school meldingen te hebben gekregen en de dreiging serieus te nemen. De recherche doet onderzoek. Of de verdachte daadwerkelijk in het bezit was van vuurwapens, en in welke mate hij serieus het plan had om zijn dreigementen uit te voeren is onduidelijk.