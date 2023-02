Politie houdt verdachte aan voor fatale brand Arnhem

De politie heeft iemand aangehouden in het onderzoek naar de fatale brand in Arnhem deze week. De arrestant, van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de brand.

De brand brak dinsdagochtend uit in de De Wiltstraat in Arnhem en al gauw sloeg het vuur over naar omliggende panden. Rond de middag had de brandweer het vuur onder controle. Meerdere woningen zijn onbewoonbaar verklaard.

Later bleek dat twee vrouwen de brand niet hadden overleefd. Het gaat om de bewoonster (van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt) en een 51-jarige vrouw uit Arnhem.

Nog altijd is onduidelijk wat precies de oorzaak van de brand was, benadrukt de politie. Het onderzoek is nog in volle gang. De verdachte zit vast en wordt gehoord.

De vlammen sloegen 's ochtends metershoog uit de woning: