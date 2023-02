Topscorer Douvikas schiet weer met scherp en bezorgt Utrecht winst op Heerenveen

Anastasios Douvikas heeft geen druk ondervonden van zijn status als eredivisietopscorer. De Griek nam in een moeizame vertoning van FC Utrecht tegen sc Heerenveen zijn verantwoordelijkheid toen de bal na driekwart wedstrijd plotseling op de stip ging: 1-0 winst.

Die elfde competitiegoal was niet zijn mooiste van het seizoen, maar zijn door keeper Xavier Mous nog aangeraakte penalty leverde wel drie punten op. Utrecht staat door de overwinning steviger op de zevende plek. Zes punten boven Heerenveen, dat vier van zijn laatste vijf duels verloor.

Na de spectaculaire 5-5 tegen AZ ging het Utrechtse publiek in Stadion Galgenwaard er even goed voor zitten, maar ondanks de vele wijzigingen in het team van Heerenveen stond de organisatie bij de Friezen als een huis.

Debutant Bruma valt uit

Zo maakte Jeffrey Bruma bij Heerenveen zijn rentree in de eredivisie, maar de beresterke verdediger moest kort na rust na een onschuldig duel met Sander van de Streek wel de strijd staken. Bij een ongelukkige val blesseerde Bruma zich aan zijn linkerhand.

De beste kans tot dat moment was voor Heerenveen geweest, toen Sydney van Hooijdonk bij een uitbraak voorlangs schoot. En nota bene Bruma's vervanger Syb van Ottele wist Vasilios Barkas bijna met een verdekt schot te verrassen.