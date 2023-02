Vitesse praat zichzelf uit de wedstrijd, waarvan FC Emmen profiteert

Vitesse heeft FC Emmen een punt cadeau gedaan in de eredivisie. Voor de Arnhemmers leek er in de eerste helft weinig aan de hand, met een 2-0 voorsprong, maar Emmen kwam vlak voor rust al terug en bleef in de tweede helft doorbikkelen voor een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie: 2-2. Door het gelijkspel blijft FC Emmen voor het derde thuisduel op rij ongeslagen en vergroot de club het gat met de plekken die directe degradatie betekenen, tot vier punten. SC Cambuur en FC Groningen komen zondag nog wel in actie, tegen Ajax en FC Twente. Vitesse schiet weinig op met het gelijkspel.

De stand in de eredivisie - NOS

De aanwezigheid van Phillip Cocu bij Vitesse heeft deze maand meer en meer vorm gekregen. De trainer lokte een aantal oude bekende uit zijn tijd bij PSV naar Arnhem. Nicolas Isimat-Mirin kwam, net als Marco van Ginkel en Davy Pröpper, die allebei leerden voetballen in de jeugd van Vitesse. Basisplaats Pröpper Pröpper mocht zelfs in de basis beginnen. Opmerkelijk, want de voormalig middenvelder van Brighton maakte pas vorige week tegen Heerenveen zijn eerste 25 minuten in een jaar tijd. De man met negentien interlands, veel als stand-in van Frenkie de Jong, strompelde na een klein uur geblesseerd naar de kant. Toch hadden ze zich daarvoor in Arnhem al even in de ogen gewreven: hun club voetbalde voor rust zowaar heel behoorlijk. Om te zeggen dat er lijn in het spel zat, gaat wat ver, maar met Pröpper op het middenveld zag het er direct meer geordend uit. Als een eenheid. Dat zagen ze zelden dit seizoen.

Een bemoedigend beeld, want het is geen fijne plek, die twaalfde, op vier punten van de nacompetitieplek. Van tegenstander Emmen. Toegegeven, Emmen is geen geoliede machine, geen ploeg die minutenlang de bal in bezit houdt of het achterin dichttimmert en vliegensvlug countert. Samen met Cambuur en Groningen zal het moeten knokken zodat directe degradatie wordt voorkomen. Dat deed Emmen, waar de ziekenboeg behoorlijk vol zit, tegen Vitesse sterk. Angstvallig stil Toen Vitesse in vijf minuten twee keer scoorde, werd het angstvallig stil op De Oude Meerdijk. De Emmenaren zagen hoe Kasper Kozlowski de bal knap in een keer achter de laatste linie van Emmen krulde. Zo in de loop van Million Manhoef. De één-op-één met Mickey van der Hart bleek een eitje. De 2-0 was vergelijkbaar. Korte combinatie tussen Manhoef en Melle Meulensteen, die de opgestoomde rechtsback Carlens Arcus in de loop bediende. Van der Hart kon er niet hard genoeg zijn hand achter zetten.

Araujo en Bialek duelleren om de bal - Pro Shots