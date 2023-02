China keurt neerhalen 'spionageballon' door VS af: 'Overduidelijke overreactie'

De Chinese ballon die al een paar dagen boven de Verenigde Staten vloog is door een Amerikaans gevechtsvliegtuig neergeschoten. De grote ballon werd door de Amerikanen gezien als een Chinees spionage-instrument.

Volgens minister Austin van Defensie is de ballon neergehaald boven de Atlantische Oceaan. Dat gebeurde voor de kust van de staat South Carolina. Kort voor de actie waarschuwde de kustwacht vissers het gebied te mijden vanwege militaire operaties "met een aanzienlijk gevaar".

In de Amerikaanse wateren wordt gezocht naar de resten van de ballon. Die hebben zich volgens een legerwoordvoerder verspreid over een gebied van 13 kilometer.

Op beelden op de Amerikaanse televisie was een kleine explosie zichtbaar. Daarna viel de ballon langzaam maar zeker naar beneden. In de buurt vlogen Amerikaanse militaire vliegtuigen. President Biden zegt dat hij afgelopen woensdag al toestemming had gegeven om de ballon zo snel mogelijk neer te schieten. Het Pentagon adviseerde dat te doen op het moment dat de ballon boven water zou zijn.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag zijn "ernstige afkeuring" uitgesproken en bezwaar aangetekend tegen de militaire actie van de Amerikanen. In de verklaring noemt het ministerie het gebruik van geweld door de VS "een overduidelijke overreactie", die in strijd is met internationale praktijken.

China: ballon is uit koers geraakt

De ballon dook afgelopen week op boven het Amerikaanse grondgebied. China zei dat het ging om een instrument voor onder meer meteorologisch onderzoek en stelde dat de ballon uit koers was geraakt. Maar de Amerikanen hielden vol dat het "duidelijk de bedoeling is om te spioneren met deze ballon". Er werden daarom maatregelen getroffen om het risico op het verkrijgen van gevoelige informatie zo klein mogelijk te houden bij het passeren van strategische plekken.



Het moment werd vanaf de grond vastgelegd: