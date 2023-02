Amerikaans gevechtsvliegtuig haalt Chinese ballon neer boven oceaan

De ballon dook afgelopen week op boven het Amerikaanse grondgebied. China zei dat het ging om een instrument voor onder meer meteorologisch onderzoek en stelde dat de ballon uit koers was geraakt. Maar de Amerikanen hielden vol dat het "duidelijk de bedoeling is om te spioneren met deze ballon". Het moment werd vanaf de grond vastgelegd:

Op beelden op de Amerikaanse televisie was een kleine explosie zichtbaar. Daarna viel de ballon langzaam maar zeker naar beneden. In de buurt vlogen Amerikaanse militaire vliegtuigen. Volgens het Pentagon gaf president Biden toestemming voor de actie.

Volgens minister Austin van Defensie is de ballon neergehaald boven de Atlantische Oceaan. Dat gebeurde voor de kust van de staat South Carolina. Kort voor de actie waarschuwde de kustwacht vissers het gebied te mijden vanwege militaire operaties "met een aanzienlijk gevaar". In de Amerikaanse wateren wordt gezocht naar de resten van de ballon.

De ballon werd onder meer gezien boven de staat Montana, waar de vliegbasis Malmstrom ligt. De VS kan vanaf die basis intercontinentale ballistische raketten afvuren. Later werd een tweede ballon ontdekt, boven Latijns-Amerika.

Brokstukken

Aanvankelijk besloten de Amerikanen nog om de ballon niet neer te halen, uit vrees voor schade op de grond door neerstortende brokstukken. Het Pentagon zei dat de ballon de grootte heeft van drie schoolbussen en op zo'n 18 kilometer hoogte vloog.

Vanwege de zaak is een bezoek van minister Blinken van Buitenlandse Zaken aan China uitgesteld. De minister zou morgen en maandag in Peking zijn om te praten over onder meer Taiwan en om de spanningen tussen de VS en China te verminderen.