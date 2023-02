Tiental Volendam houdt AZ op gelijkspel, waardoor Feyenoord koploper blijft

Met de 18-jarige debutant naast Pantelis Hatzidiakos leek AZ het ook wel te redden, maar liet Mbuyamba voor rust met een kopbal uit een standaardsituatie ook al even zien dat het toch niet helemaal waterdicht was bij de Alkmaarders achterin.

Hoewel er afgelopen week nog gewinkeld kon worden, werden er geen extra verdedigers aan de Alkmaarse selectie toegevoegd. Wouter Goes, vaste waarde in de eerste divisie bij de beloftenploeg van AZ, kreeg van trainer Pascal Jansen het vertrouwen in het centrum van de verdediging.

Daags voor de topper tussen Feyenoord en PSV heeft AZ verzuimd de koppositie in de eredivisie te pakken. Het tegen degradatie strijdende FC Volendam snoepte de nummer twee in een tamme Noord-Hollandse derby twee punten af: 1-1.

Aan de andere kant creëerde AZ ook veel te weinig om de eerste plaats in de eredivisie op te eisen. Odgaard was de gevaarlijkste man, ook al kwam hij net een voetje tekort om de gevaarlijkste uitbraak van zijn ploeg op te luisteren met de eerste echte serieuze doelpoging.

Na rust werd Odgaard wel goed in stelling gebracht, maar uit een corner kopte hij in kansrijke positie naast.

Frustraties nemen toe

De frustraties begonnen wat toe te nemen, zeker bij Jesper Karlsson nadat die in de rug werd gelopen door Damon Mirani en de scheidsrechter er geen strafschop in zag. Wel keek arbiter Martin Pérez de videobeelden terug na een overtreding van Gaetano Oristanio op de hakken van Jordy Clasie, waarna de Volendammer rood kreeg.

Het was toen al net 1-0 geworden door Mbuyamba. En bijna zelfs 2-0 door Brian Plat, die zijn pegel met veel moeite zag worden gekeerd door Mathew Ryan.

Met een mannetje minder verdedigde Volendam zijn voorsprong met man en macht, waarbij het mazzel had dat Vangelis Pavlidis hoog over schoot. Maar even later had de thuisploeg pech dat de bal via een kluts bij Odgaard belandde, die nu wel koeltjes afrondde.