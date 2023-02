Prestigieuze Six Nations Rugby van start: favoriet Ierland verslaat Wales

De Ierse rugbyers, de grote favoriet voor deze Six Nations Rugby, hebben Wales met 34-10 verslagen in de openingswedstrijd. Het eerste duel van het prestigieuze zeslandentoernooi was binnen dertig minuten al beslist, toen Ierland een voorsprong nam van 27-3.

Wales, dat in 2022 negen van hun twaalf tests verloor, bood in de tweede helft beter weerstand. Het lukte ze om hun enige try te doen via vleugelverdediger Liam Williams, maar de Ierse verdediging was sterk en gaf weinig weg.