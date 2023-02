Ajax-opponent Union Berlin pakt koppositie in Bundesliga, eerste goal Haller

FC Union Berlin staat in elk geval voor een dag op de eerste plaats in de Bundesliga. De formatie van trainer Urs Fischer won met 2-1 van 1. FSV Mainz 05 en staat nu twee punten boven titelverdediger Bayern München. Bayern, dat sinds de winterstop nog niet won in de Duitse competitie, komt op zondag nog wel in actie tegen VfL Wolfsburg, de nummer zeven in Duitsland.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Union, binnenkort de tegenstander van Ajax in de tussenronde van de Europa League, speelde met Danilho Doekhi (ex-Vitesse) en Sheraldo Becker (ex-ADO Den Haag). De thuisploeg was in de eerste helft de betere en kwam na een half uur op 1-0: een voorzet van Paul Seguin werd door velen gemist, maar niet door Kevin Behrens. Mainz schoot voor de rust nul keer op doel. Na hands van Seguin maakte invaller Marcus Ingvartsen vanaf de penaltystip plots gelijk. Maar vijf minuten later stond Union alweer voor, toen Morten Thorsby (ex-sc Heerenveen) een kopduel won, waarna Jordan Siebatcheu scoorde. Haller scoort Sébastien Haller maakte enkele weken na zijn rentree als voetballer zijn eerste Bundesliga-doelpunt voor Borussia Dortmund. Mede door zijn goal klom Dortmund met een 5-1 thuiszege op SC Freiburg van de vierde naar de derde plaats. Bij de 28-jarige Ivoriaanse spits werd voor de start van het seizoen teelbalkanker geconstateerd. Na twee operaties en vier chemokuren maakte hij vorige maand als invaller zijn debuut. Tegen Freiburg was de oud-spits van FC Utrecht en Ajax na de rust trefzeker met een kopbal. Dat was de 3-1.

Sebastien Haller - ANP