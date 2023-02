Volgende tegenvaller Feyenoord: Bijlow ontbreekt in topper tegen PSV

Justin Bijlow ontbreekt zondag in de eredivisietopper van Feyenoord tegen PSV. De keeper van de Rotterdammers heeft een breuk opgelopen in zijn pols en kan langere tijd niet in actie komen.

Timon Wellenreuther lijkt de aangewezen vervanger in het doel van de koploper. Het wegvallen van Bijlow is de tweede grote tegenvaller in aanloop naar het topduel, want eerder al werd bekend dat middenvelder Sebastian Szymanski vanwege een blessure niet van de partij kan zijn.

Weer blessurepech Bijlow

Feyenoord en PSV treffen elkaar zondagmiddag om 14.30 uur in De Kuip. Bijlow, die in het verleden al vaak met blessureleed kampte, miste dit seizoen nog geen minuut in de eredivisie.

Bij winst vergroot Feyenoord de kloof met de Eindhovenaren tot zeven punten, maar bij een nederlaag ziet het elftal van Arne Slot de voorsprong slinken tot een punt. PSV versterkte zich afgelopen week met Patrick van Aanholt en Thorgan Hazard, die direct inzetbaar zijn maar nog niet fit genoeg zijn om een hele wedstrijd te kunnen spelen.