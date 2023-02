Eerste zege Hart sinds 2020, Skjelmose nieuwe leider in Bessèges

Tao Geoghegan Hart heeft met een ijzersterke sprint bergop de vierde rit in de Ronde van Valencia gewonnen. In Frankrijk was Mattias Skjelmose de sterkste in de vierde etappe van de Ster van Bessèges.

Hart won in 2020 de Giro d'Italia, maar daarna boekte de Brit geen successen meer. Tot vandaag. In de voorlaatste etappe van de Ronde van Valencia kwam de 27-jarige renner van Ineos weer eens als eerste over de streep.

De renners kregen een zware rit voor de kiezen met een paar stevige colletjes. Het echte venijn zat echter in de staart met de Alto Cova Santa, een steile slotklim van 4,6 km lang en een hellingsgraad van 9 procent.

Alle favorieten hielden hun kruit droog tot vlak onder de top. Met honderd meter te gaan was het Hart die aanzette en de bochten scherp en handig aansneed en zo onder anderen klassementsleider Giulio Ciccone voorbleef.

Skjelmose nieuwe leider in Ster van Bessèges

In de Ster van Bessèges nam Skjelmose met zijn ritwinst in de vierde etappe de leiderstrui over van Arnaud de Lie.