'Historische dag' voor samensmeltende PvdA en GroenLinks, alle pijlen op VVD

GroenLinks en de PvdA zijn na vandaag weer dichter bij een fusie of samensmelting gekomen. "Het is een historisch moment", zei PvdA-leider Kuiken in Den Bosch. "Dit congres zal de geschiedenisboeken ingaan." De partijen organiseerden hun verkiezingscongressen om de campagne af te trappen in hetzelfde gebouw. De leden konden bij elkaar naar binnen en naar buiten lopen. Verder presenteerden de wetenschappelijke bureaus een gezamenlijke partijideologie over ongelijkheid, "klimaatrechtvaardigheid" en het "breken van de macht" van multinationals. En Kuiken en GroenLinks-leider Klaver hielden hun toespraken samen voor alle leden. "Onze groene en sociale idealen hebben een gemeenschappelijke vijand. Het doorgeslagen kapitalisme", zei Klaver. "Uitbuiting en vervuiling gaan hand in hand." De twee partijleiders zetten de tweestrijd met de VVD in het kader van de verkiezingscampagne voort. VVD-leider Rutte waarschuwde vorige week voor "een linkse wolk", een uitdrukking die vandaag als een soort geuzennaam op verschillende shirts van PvdA'ers en GroenLinksers stond afgedrukt.

Kuiken: "Mark Rutte is bang namens iedereen die elke gelegenheid aangrijpt om zichzelf te verrijken. Hij weet dat wij dat nooit gaan accepteren." Klaver noemt de strijd met de VVD een strijd tussen marktwerking en samenwerking. En het klimaatprobleem neemt de VVD niet serieus, zei hij. "Het enige waar de VVD zich echt zorgen over maakt is het klimaat in hun wijnkelder." Bij de PvdA was veel steun voor samenwerking met GroenLinks. Maar het "sociaaldemocratische gezicht" moet daarbij volgens sommigen wel behouden blijven. Ook bij GroenLinks ziet het overgrote deel verdergaande samenwerking wel zitten. Maar ook daar is er angst dat het eigen profiel, in dit geval "echte groene politiek", in het gedrang komt. Het enthousiasme bij de gezamenlijke afsluiting was groot:

Jesse Klaver en Attje Kuiken samen op het podium op zoals zij het noemen 'een historische dag'. - NOS

Evengoed werd er duidelijk gekozen voor verdergaande stappen, met meerderheden van rond de 80 procent van de stemmen. Vóór de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen, die gepland staan in 2025, houden de partijen een ledenreferendum over het opstellen van een gezamenlijke kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma. En de partijen gaan in ieder geval campagne voeren voor de Europese verkiezingen van 2024 met een gezamenlijk verkiezingsprogramma. Al blijven de Europarlementariërs daarna wel in aparte fracties zitten. Ondertussen mogen de leden vanaf vandaag lid worden van beide partijen.

Op 15 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Dan kun je voor je eigen provincie stemmen op een Statenlid van een politieke partij. De Statenleden vormen vervolgens per provincie een coalitie. Dat heet de Gedeputeerde Staten, een soort kabinet van de provincie. In mei stemmen de nieuwe Statenleden voor een nieuwe Eerste Kamer, die uit 75 senatoren bestaat. Omdat dit niet rechtstreeks door de kiezer gebeurt, heten dat getrapte verkiezingen. De Eerste Kamer heeft veel invloed op nieuwe wetgeving, dus hoeveel zetels elke partij haalt is van groot belang.

