Schrijver Kinderboekenweekgedicht trekt zich terug na doodsbedreigingen

De schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek 2023, Pim Lammers, trekt zich terug omdat hij doodsbedreigingen heeft gekregen. Lammers heeft dat laten weten aan de CPNB, de organiserende stichting.

Lammers wordt aangevallen op het feit dat hij in verhalen voor volwassenen teksten schrijft die "soms schokken en schuren", aldus de CPNB. De stichting verwijst naar de commotie die deze week ontstond over een verhaal in een literair tijdschrift voor volwassenen dat Lammers in 2015 schreef, over een jongen en zijn trainer.

Op sociale media werden de afgelopen dagen fragmenten gedeeld uit het verhaal, dat is gebaseerd op jeugdervaringen van een bekende van Lammers. Verschillende organisaties en bekende Nederlanders klaagden erover, evenals de christelijke organisatie Gezin in Gevaar, en Tweede Kamerlid Wybren van Haga. Lammers kreeg onder meer het verwijt een pedofilieactivist te zijn.

'Pertinent onwaar'

"Een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard. De aantijgingen zijn pertinent onwaar en ik heb dan ook aangifte gedaan", laat Lammers aan de CPNB weten.

"De enorme hoeveelheid bedreigingen en de agressiviteit ervan richting mij en mijn dierbaren hebben mij doen besluiten om mij terug te trekken."

'Onacceptabele druk'

De CPNB maakte medio vorige maand bekend Pim Lammers te hebben uitgekozen voor het speciale gedicht dat ter ere van de Kinderboekenweek in oktober uitkomt. "Zijn kinderboeken gaan over een zeer actueel thema: als kind jezelf kunnen zijn." Lammers is een bekroond kinderboekenschrijver.

Vandaag zegt de CPNB in een statement nog steeds achter die keuze te staan. De stichting is verontwaardigd over de bedreigingen en het aanvallen van een auteur. "De literaire vrijheid staat hier onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk."