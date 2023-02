Griekspoor zet Davis Cup-team op voorsprong, nu is Van Rijthoven aan zet

Klein won na een snelle dubbele break de tweede set en kwam in de derde knap terug van 1-4 tot 4-4, maar leverde op 4-5 opnieuw zijn service in.

Klein liet zich in de Groningse Martiniplaza van z'n beste kant zien. Hij nam geregeld het initiatief in de rally's en maakte het Griekspoor met agressief spel lastig.

Tallon Griekspoor heeft Nederland op een 1-0 voorsprong gezet in de kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije voor de Davis Cup Finals. De nummer 59 van de wereld rekende in Groningen met 7-6 (6), 2-6, 6-4 af met Lukas Klein (ATP-143).

"Het was ongelooflijk moeilijk", vertelde Griekspoor na afloop. "Geen idee hoe ik de eerste set nog omdraai. Vervolgens was het even helemaal weg en in de derde had ik maar een opdracht: elk punt energie en werken. Het was een hele pittige strijd."

Door het wegvallen van Botic van de Zandschulp wegens een blessure is Griekspoor de kopman van de Nederlandse ploeg. "Dat is het allermooiste wat er is. Dit is de mooiste sfeer waar ik ooit in gespeeld heb."

Griekspoor geniet van de interactie met de supporters, die Oranje tijdens Davis Cup-wedstrijden altijd hartstochtelijk ondersteunen. "Dit publiek is ongelooflijk. Zeker die studenten achter de baan. Ze hebben me er echt doorheen gesleept."