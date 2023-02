Griekspoor en Van Rijthoven zetten Oranje op 2-0 richting Davis Cup Finals

Nederland heeft een 2-0 voorsprong genomen in de kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije voor de Davis Cup Finals. Tallon Griekspoor won in Groningen de openingspartij tegen Lukas Klein (7-6 (6), 2-6, 6-4) en daarna boekte Tim van Rijthoven een knappe zege op Alex Molcan (7-6 (6), 5-7, 6-3). Zondag kunnen Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop in het dubbelspel het beslissende punt voor Oranje binnenhalen. Lukt dat niet, dan is het aan Griekspoor of Van Rijthoven in de twee resterende enkelspelen. De winnaar van het kwalificatieduel in Groningen plaatst zich voor de Davis Cup Finals, die in september in Málaga worden gehouden. Canada en Australië (de finalisten van 2022), Italië en Spanje (wildcards) zijn daarvoor al geplaatst. Kopman Griekspoor zet toon Griekspoor zette Oranje op het juiste spoor. De nummer 59 van de wereld rekende af met Lukas Klein (ATP-143). Klein liet zich in de Groningse Martiniplaza van z'n beste kant zien. Hij nam geregeld het initiatief in de rally's en maakte het Griekspoor met agressief spel lastig.

Tallon Griekspoor in gesprek met captain Paul Haarhuis - ANP

Griekspoor keek in de tiebreak van de eerste set tegen een 6-4 achterstand aan, maar pakte met vier fraaie punten op rij toch de set. Klein won na een snelle dubbele break de tweede set en kwam in de derde knap terug van 1-4 tot 4-4, maar leverde op 4-5 opnieuw zijn service in. "Het was ongelooflijk moeilijk", vertelde Griekspoor na afloop. "Geen idee hoe ik de eerste set nog omdraai. Vervolgens was het even helemaal weg en in de derde had ik maar een opdracht: elk punt energie en werken. Het was een hele pittige strijd." Interactie met de supporters Griekspoor genoot van de interactie met de supporters, die Oranje tijdens Davis Cup-wedstrijden altijd hartstochtelijk ondersteunen. "Dit publiek is ongelooflijk. Zeker die studenten achter de baan. Ze hebben me er echt doorheen gesleept."

